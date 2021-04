La Juventus sacrifica McKennie per il suo sogno

Advertising

armandoluongo10 : RT @cutolotto: @ZZiliani Era l’ora che tutto si incastrasse, naturalmente lo studio legale dalla Juventus, sacrifica una avvocatessa, sull’… - cutolotto : @ZZiliani Era l’ora che tutto si incastrasse, naturalmente lo studio legale dalla Juventus, sacrifica una avvocates… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sacrifica

... Joao Pedro su rigore! GRASSI GRAZIA BUFFON A metà del secondo tempo laè sempre in ... D'AversaPellè e Gervinho per affidarsi alla freschezza di Cornelius e Mihaila che in passato ...Calcia Dybala, devia la barriera in angolo 32' Di nuovo i crociati in avanti, lasembra ... Gervinho sianche in difesa GOL 24' Brugman segna su punizione! Un destro spettacolare che ...Paratici, nel caso restasse alla Juventus, sta valutando l'idea di portare Castrovilli alla Juventus. Sacrificherebbe Mckennie per prenderlo.La Juventus ha da poco riscattato Weston McKennie dallo Schalke 04 dopo la buona stagione che sta disputando l'americano al suo primo anno con la maglia bianconera. Tuttavia il Corriere dello Sport ...