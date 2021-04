Il Pd non voterà Draghi al Quirinale. La versione di Cirino Pomicino (Di sabato 24 aprile 2021) Nei tre governi di questa legislatura la guida del governo è stata affidata a personaggi estranei al Parlamento di cui uno, Mario Draghi, di grande autorevolezza economico-finanziaria. Due scelte che testimoniano la grave crisi politica in cui sprofonda da tempo l’Italia. Nessuna democrazia parlamentare al mondo ha mai chiamato al governo qualcuno fuori dal Parlamento. In questo quadro politicamente depresso ci sono importanti partite di potere tra cui innanzitutto il Quirinale. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha subito messo con durezza le mani avanti dicendo che Draghi deve guidare il governo sino alle elezioni politiche del 2023 e quindi il Pd non voterà mai Draghi al Quirinale. La partita dunque è aperta e vedrà impegnate anche forze estranee alla politica ed al Paese. L’altra ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Nei tre governi di questa legislatura la guida del governo è stata affidata a personaggi estranei al Parlamento di cui uno, Mario, di grande autorevolezza economico-finanziaria. Due scelte che testimoniano la grave crisi politica in cui sprofonda da tempo l’Italia. Nessuna democrazia parlamentare al mondo ha mai chiamato al governo qualcuno fuori dal Parlamento. In questo quadro politicamente depresso ci sono importanti partite di potere tra cui innanzitutto il. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha subito messo con durezza le mani avanti dicendo chedeve guidare il governo sino alle elezioni politiche del 2023 e quindi il Pd nonmaial. La partita dunque è aperta e vedrà impegnate anche forze estranee alla politica ed al Paese. L’altra ...

