"Giusto chiamarlo genocidio armeno, un crimine che non si prescrive mai" (Di sabato 24 aprile 2021) Quello armeno fu genocidio. Per la prima volta un presidente americano Joe Biden ha pronunciato la parola proibita nella commemorazione, in una dichiarazione ufficiale. Abbiamo chiesto alla scrittrice di origini armene, Antonia Arslan, di commentare questo momento. ?È un passo importante. Usare la parola genocidio implica riconoscere che quello compiuto nel 1915-21 contro gli armeni fu effettivamente questo tipo di sterminio. Gli altri presidenti americani non lo hanno mai fatto. Hanno usato sempre altre espressioni, 'massacro', 'sterminio', il termine armeno Metz Yeghern, 'grande crimine'. Tranne Ronald Reagan, che una volta l'ha usata ma non nella occasione ufficiale del 24 aprile. Anche Barack Obama se n'era guardato bene, anche se aveva fatto l'errore di prometterlo in campagna elettorale alla ...

