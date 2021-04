Dal 26 aprile i nuovi colori delle regioni italiane: quasi tutte in giallo (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile quindici regioni italiane passano in fascia gialla e potranno godere di maggiori libertà. La Sardegna unica regione rossa Da lunedì 26 aprile, in base a quanto stabilito dall’ultimo Dpcm, potremo godere di maggiori libertà di movimento. Queste ultime si avranno soprattutto nelle regioni che passeranno in fascia gialla. L’Italia, dunque sta ripartendo, ma non si può ancora dire fuori dalla pandemia, come ha dichiarato l’Inghilterra. Il nostro Paese sta ancora procedendo con le vaccinazioni, mentre l’epidemia inizia a dare timidi segni di retrocessione. I casi di contagio giornalieri sono ancora tanti e l’età media si è abbassata a 43 anni. Pertanto, Silvio Brusaferro, parlando di come i contagi oscillano da regione a regione, invita la popolazione a non abbassare la guardia e a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26quindicipassano in fascia gialla e potranno godere di maggiori libertà. La Sardegna unica regione rossa Da lunedì 26, in base a quanto stabilito dall’ultimo Dpcm, potremo godere di maggiori libertà di movimento. Queste ultime si avranno soprattutto nelleche passeranno in fascia gialla. L’Italia, dunque sta ripartendo, ma non si può ancora dire fuori dalla pandemia, come ha dichiarato l’Inghilterra. Il nostro Paese sta ancora procedendo con le vaccinazioni, mentre l’epidemia inizia a dare timidi segni di retrocessione. I casi di contagio giornalieri sono ancora tanti e l’età media si è abbassata a 43 anni. Pertanto, Silvio Brusaferro, parlando di come i contagi oscillano da regione a regione, invita la popolazione a non abbassare la guardia e a ...

