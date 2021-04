Corsa Champions, Guidolin: «Atalanta sicura, alla Juve manca continuità» (Di sabato 24 aprile 2021) Francesco Guidolin ha parlato della Corsa Champions in Italia che vede tante squadre in lotta Francesco Guidolin, ex allenatore italiano ora commentatore di Dazn, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della Corsa Champions. Atalanta – «La Lazio, per quanto in Corsa con i tre punti “potenziali” del recupero, mi sembra un po’ lontana e non credo che abbia grandissime possibilità. Per il resto la volata è incerta, ma per me l’Atalanta si qualifica di sicuro alla Champions League. Perché segna tanti gol, perché è organizzata, perché gioca tanto e bene nella metà campo degli avversari, perché ha fisicità e intensità». JuveNTUS – «Avevo commentato la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Francescoha parlato dellain Italia che vede tante squadre in lotta Francesco, ex allenatore italiano ora commentatore di Dazn, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della– «La Lazio, per quanto incon i tre punti “potenziali” del recupero, mi sembra un po’ lontana e non credo che abbia grandissime possibilità. Per il resto la volata è incerta, ma per me l’si qualifica di sicuroLeague. Perché segna tanti gol, perché è organizzata, perché gioca tanto e bene nella metà campo degli avversari, perché ha fisicità e intensità».NTUS – «Avevo commentato la ...

