Coprifuoco: "Eliminarlo è l'obiettivo condiviso da tutti. Lavoriamo per tornare alla normalità", afferma Di Maio (Di sabato 24 aprile 2021) C'è ovviamente grande attesa da parte di diverse attività commerciali – bar e ristoranti in primis – per l'arrivo di lunedì quando, per effetto dell'ultimo decreto, potranno finalmente contare sui tavoli all'aperto, per cercare di tornare a guadagnare qualcosa. Certo, la delusione è tanta, come nel caso dei centri commerciali – costretti a restare chiusi nel week-end – e, comunque, in generale, a suscitare malumori e proteste è stata l'inflessibilità del governo rispetto alla richiesta (come denunciato da Regioni e Province), di almeno posticipare il Coprifuoco alle 23. Coprifuoco: maggio il mese cruciale per liberarcene, complice l'avanzata della vaccinazione Un argomento quest'ultimo, sul quale si continua a discutere e, medici in primis, hanno lasciato intendere che se a maggio la situazione Covid andrà migliorando ...

