Contagi da covid in aumento, Palomonte entra in “zona rossa” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPalomonte – È lockdown nella cittadina di Palomonte, nella Valle del Sele, dove nelle prossime ore Palazzo di città varerà una ordinanza sindacale con la proclamazione, a partire dalle ore 18 di oggi e fino al 30 aprile, della “zona rossa”. A far scattare le misure restrittive, l’esponenziale aumento del numero delle persone risultate positive al coronavirus negli ultimi giorni. Contagi che, secondo gli ultimi dati pubblicati da Palazzo di città nella tarda serata di ieri, sfiorano quota 58. Si tratta di focolai scaturiti dai Contagi in famiglia e che interessano anche numerosi bambini in età scolastica. Dati che hanno fatto scattare il lockdown annunciato e temuto già nei giorni scorsi con il divieto di svolgimento di fiere e mercati, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È lockdown nella cittadina di, nella Valle del Sele, dove nelle prossime ore Palazzo di città varerà una ordinanza sindacale con la proclamazione, a partire dalle ore 18 di oggi e fino al 30 aprile, della “”. A far scattare le misure restrittive, l’esponenzialedel numero delle persone risultate positive al coronavirus negli ultimi giorni.che, secondo gli ultimi dati pubblicati da Palazzo di città nella tarda serata di ieri, sfiorano quota 58. Si tratta di focolai scaturiti daiin famiglia e che interessano anche numerosi bambini in età scolastica. Dati che hanno fatto scattare il lockdown annunciato e temuto già nei giorni scorsi con il divieto di svolgimento di fiere e mercati, ...

Advertising

fattoquotidiano : INDIA Record mondiale di contagi, leggete cosa sta accadendo - Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - SkyTG24 : Covid, in India record di contagi e ospedali al collasso. FOTO - news_modena : Covid, 1104 contagi in Emilia Romagna e 13 decessi - AnsaSardegna : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Sardegna resta in zona rossa. Rt 0.97 e calo contagi. Nieddu, pesano dati di due settimane… -