Col numero di maggio - A richiesta il dossier QProve Citycar (Di sabato 24 aprile 2021) I migliori test dei nuovi modelli adatti alla città, pubblicati su Quattroruote nel corso del 2020 e del 2021: è quanto propone il dossier QProve Citycar, disponibile con il numero di maggio a 2,90 euro in più. Il volume, di 112 pagine, esamina e mette a confronto numerose cittadine e compatte: tra queste troviamo la Honda Jazz, la Dacia Sandero, le Fiat Nuova 500 e Panda, la Lancia Ypsilon, le Toyota Yaris e Aygo, la Ford Fiesta, la Honda e, la Hyundai i10, la Mazda2, le Opel Corsa e Corsa-e, la Renault Clio, la Suzuki Swift, le Volkswagen Up! e Polo. Il dossier QProve Citycar è proposto anche in Digital Edition all'interno dello sfogliatore di Quattroruote, nella sezione Speciali, al prezzo di 1,99 euro per gli acquirenti della ...

