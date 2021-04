Bari | il gip al telefono due settimane prima dell’arresto | “Mi sono dimesso per evitare il carcere | spero nei domiciliari”

(Di sabato 24 aprile 2021) “Miperil, però la misura la devo fare,a casa ad aspettare se mi fanno i, speriamo che mi fanno i”. Il 12 aprile 2021, meno di duefa, Giuseppe De Benedictis è già un ex magistrato. Daldi un amico, chiama una terza persona a cui racconta di essersi. Non lo sa, ma i carabinieri stanno ascoltando anche quella telefonata. Nella quale, in realtà, offre una versione di comodo dell’accaduto. “Chiariello mi dette – racconta a un interlocutore sconvolto dalla notizia – una cosa da studiare e mi dette qualche soldo, come scesi dallo studio stavano i Carabinieri, perquisito, perquisizione, corruzione… adesso ho detto tutte cose, ieri ...

Advertising

petergomezblog : Bari, gip De Benedictis arrestato – L’esponente del clan: “Ho speso 30mila euro e mi sono comprato il giudice” | L’… - HuffPostItalia : Arrestati Gip Bari e penalista, mazzette in cambio di sentenze a favore - Agenzia_Ansa : Il gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, sono stat… - arcocielo : RT @petergomezblog: Bari, gip De Benedictis arrestato – L’esponente del clan: “Ho speso 30mila euro e mi sono comprato il giudice” | L’inte… - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: “Mazzette in cambio di decisioni favorevoli ai mafiosi”: arrestato un gip di Bari. Nascosti nelle prese elettriche 60mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari gip

"Mi sono dimesso per evitare il carcere". Così parlava in una telefonata con un amico intercettata dagli inquirenti ildiGiuseppe de Benedictis arrestato per corruzione insieme con l'avvocato Giancarlo Chiarello. "Ti sto chiamando dal cellulare di un amico, io non tengo più il cellulare " spiega il giudice ...IldiGiuseppe De Benedictis e il penalista barese Giancarlo Chiariello sono accusati di aver stretto da tempo un accordo corruttivo in base al quale, in cambio di denaro, consegnato presso l'...Rai - Radiotelevisione Italiana Spa Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma \| Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versa ...In uno stralcio di conversazione intercettato dalle forze dell’ordine leccesi, il pregiudicato Della Malva raccontava come fosse uscito dal ...