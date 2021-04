"Barbarico, ma Draghi non ha nulla da dire?". Cacciari, stilettata al premier: il caso che rischia di travolgerlo (Di sabato 24 aprile 2021) A Otto e Mezzo si parla ancora del video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato con altri amici di stupro di gruppo. Un filmato che tutti, senza distinzione tra destra e sinistra, hanno definito "indecente". E al coro si aggiunge anche Massimo Cacciari che ospite di Lilli Gruber non ci va per il sottile. "I politici e i suoi colleghi non hanno detto niente - esordisce l'ex filosofo ricordando che Grillo è il gerente della prima forza politica all'interno del Parlamento -. È incredibile come un capo politico se ne esca con barbarie del genere e che nessuno, tra gli altri capi politici, dica nulla". E ancora, il fu sindaco di Venezia: "È indecente, ma scherziamo? Su queste questioni Mario Draghi non ha niente da dire? Su un video così Barbarico il premier non dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) A Otto e Mezzo si parla ancora del video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato con altri amici di stupro di gruppo. Un filmato che tutti, senza distinzione tra destra e sinistra, hanno definito "indecente". E al coro si aggiunge anche Massimoche ospite di Lilli Gruber non ci va per il sottile. "I politici e i suoi colleghi non hanno detto niente - esordisce l'ex filosofo ricordando che Grillo è il gerente della prima forza politica all'interno del Parlamento -. È incredibile come un capo politico se ne esca con barbarie del genere e che nessuno, tra gli altri capi politici, dica". E ancora, il fu sindaco di Venezia: "È indecente, ma scherziamo? Su queste questioni Marionon ha niente da? Su un video cosìilnon dice ...

