Ucciso per un parcheggio, i familiari di Maurizio: “Assassini, sono vigliacchi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – – “L’omertà ci sarà sempre, ma le cose possono cambiare anche perché le persone per bene non sanno nemmeno cosa sia l’omertà. Noi non giudichiamo nessuno: nemmeno Maurizio l’avrebbe fatto e noi non lo faremo mai”. La moglie Tania Sorrentino si presenta all’esterno della Procura di Torre Annunziata (Napoli) insieme alla figlia Maria Adriana per chiedere giustizia per Maurizio Cerrato, l’uomo Ucciso in via IV Novembre per avere difeso la ragazza, colpevole solo di avere parcheggiato la propria auto in un posto precedentemente occupato con delle sedie. Per questo motivo nella notte i carabinieri hanno fermato quattro persone. A chi chiede loro degli aggressori rispondono: “Non sentiamo di dire a loro niente, non meritano le nostre parole, sono solo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – – “L’omertà ci sarà sempre, ma le cose poscambiare anche perché le persone per bene non sanno nemmeno cosa sia l’omertà. Noi non giudichiamo nessuno: nemmenol’avrebbe fatto e noi non lo faremo mai”. La moglie Tania Sorrentino si presenta all’esterno della Procura di Torre Annunziata (Napoli) insieme alla figlia Maria Adriana per chiedere giustizia perCerrato, l’uomoin via IV Novembre per avere difeso la ragazza, colpevole solo di avere parcheggiato la propria auto in un posto precedentemente occupato con delle sedie. Per questo motivo nella notte i carabinieri hanno fermato quattro persone. A chi chiede loro degli aggressori rispondono: “Non sentiamo di dire a loro niente, non meritano le nostre parole,solo ...

