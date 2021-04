Tim Parks: 'Irritante sentire Agnelli paragonare il calcio ai videogames' (Di venerdì 23 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Tim Parks Tim Parks: 'Irritante sentire Agnelli paragonare il calcio ai videogames' "Non poteva che partire dall'Inghilterra lo stop alla Superlega". Le parole sono di Tim Parks, scrittore nato a Manchester nel 1954, in Italia dal 1981. Dopo aver vissuto a lungo a Verona, si è trasferito a Milano. Grande appassionato di calcio, il suo libro Questa pazza fede , sulla ...

Magenta Aderisce al 'Maggio dei Libri' Cinzia Tani, venerdì 7 maggio ore 21.00 Tim Parks, venerdì 14 maggio ore 21.00 Sara Segantin, venerdì 21 maggio ore 21.00 Claudio Piersanti, venerdì 28 maggio ore 21.00 Stefano Liberti, venerdì 4 ...

L'INTERVISTA/TIM PARKS SCRITTORE INGLESE Tim Parks, scrittore inglese da tanti anni in Italia, grande appassionato di calcio. La sua ultima opera si intitola Italian Life ...

