TIM e ALIS insieme per una mobilità intelligente nella logistica (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Un accordo fra TIM ed ALIS – Associazione logistica dell’Intermodalità Sostenibile, che rappresenta oltre 1.500 aziende del settore e più di 180 mila lavoratori, si propone di rendere la mobilità di merci e persone più intelligente, efficiente e green grazie all’uso delle tecnologie digitali. L’intesa, siglata dall’AD di TIM Luigi Gubitosi e dal Presidente di ALIS Guido Grimaldi, punta a sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese associate, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche capaci di rispondere alle rinnovate esigenze del comparto. E’ previsto l’avvio di una stretta collaborazione che porterà alla costituzione di un gruppo congiunto di lavoro per l’applicazione di soluzioni ICT evolute – basate sull’ Internet of Things, big data, cloud e cybersecurity – ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Un accordo fra TIM ed– Associazionedell’Intermodalità Sostenibile, che rappresenta oltre 1.500 aziende del settore e più di 180 mila lavoratori, si propone di rendere ladi merci e persone più, efficiente e green grazie all’uso delle tecnologie digitali. L’intesa, siglata dall’AD di TIM Luigi Gubitosi e dal Presidente diGuido Grimaldi, punta a sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese associate, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche capaci di rispondere alle rinnovate esigenze del comparto. E’ previsto l’avvio di una stretta collaborazione che porterà alla costituzione di un gruppo congiunto di lavoro per l’applicazione di soluzioni ICT evolute – basate sull’ Internet of Things, big data, cloud e cybersecurity – ...

