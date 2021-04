Advertising

apetrazzuolo : SUPERLEGA - Atletico Madrid, Simeone: 'Il dietrofront e le scuse un grande gesto del club' - ScMotorieSelmi : Superlega, Simeone: 'Dietro-front dell'Atletico grande gesto' - giornaleradiofm : Superlega, Simeone: 'Dietro-front dell'Atletico grande gesto': (ANSA) - ROMA, 23 APR - 'Considero il dietro-front e… - infoitsport : Superlega, che fiasco. L'Atletico Madrid rinuncia: 'Simeone e giocatori soddisfatti' - infoitsport : Atletico Madrid, Simeone: 'Addio Superlega buona notizia. Le cose cambieranno in meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Simeone

ANSA Nuova Europa

, sollecitato sull'argomento, ne ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nella Liga per 2 - 0 sull'Huesca grazie ai gol dell'argentino Angel Correa e del belga Ferreira Carrasco. . 23 ...... tanto da indurre 12 big alla creazione di una competizione calcistica come la, torneo d'... Allenatore:ARBITRO: Bergonzi di Genova AMMONITI: 1' p.t. Motta, 32' p.t. Spolli, 42' p.t. ...Così Diego Pablo Simeone, allentore argentino dell'Atletico Madrid, dopo il disimpegno - con tanto di scuse - del club 'colchonero', di fronte alla prospettiva di partecipare al progetto Super Lega.Leonardo Ciccarelli ha commentato la vittoria del Napoli sulla Lazio per 5-2, parole di elogio per Gattuso: 'La sua squadra, lotta e fa risultati'.