Scacchi | Giri approfitta della patta tra Nepomniachtchi e Caruana per riaprire il Torneo dei Candidati 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021) Superato il primo dei giorni di ripososua seconda fase, ildeidiè ripartito oggi con l’undicesimo turno che non ha mancato di riservare spettacolo e più di una sorpresa. A Ekaterinburg (Russia) infatti, il GM olandese Anishha saputo sconfiggere il GM cinese Ding Liren ere perfettamenterapidanel big match tra il GM statunitense Fabianoe il GM russo Ian, accorciando così a solo mezzo punto le distanze da quest’ultimo in classifica. Cade invece l’altro dei favoriti per la vittoria, il GM francese Maxime Vachier-Lagrave, che ha dovuto subire la sconfitta da nero contro il sempre pericoloso GM russo Alexander ...

Advertising

Juri_Nep : RT @OA_Sport: Scacchi: Ian Nepomniachtchi batte Alekseenko e stacca il trio formato da Caruana, Vachier-Lagrave e Giri. Domani giorno di ri… - OA_Sport : Scacchi: Ian Nepomniachtchi batte Alekseenko e stacca il trio formato da Caruana, Vachier-Lagrave e Giri. Domani gi… - OA_Sport : #SCACCHI Torneo dei Candidati 2021: il big match del 10° turno è Vachier-Lagrave-Giri. Incroci pericolosi per Carua… - Fabsum : Nelle altre sfide anche una Lasker-Svechnikov fra l'olandese Giri e il russo Nepomniatchi (in testa con Vachier-Lag… -

Ultime Notizie dalla rete : Scacchi Giri

OA Sport

Anche quella di Imola non è stata una gara facile per Sebastin Vettel, costretto al ritiro a pochidalla bandiera a. Sulla prestazione del tedesco è incisa anche la penalità, ricevuta per non aver montato le gomme cinque minuti prima dell'inizio della gara come da regolamento (Vettel è ......il nono posto sotto alla bandiera aper una penalizzazione alquanto macchinosa ( qui la nostra spiegazione a riguardo ), l'italiano ha dovuto abbandonare i sogni di gloria già pochidopo ...il Torneo dei Candidati 2021 di scacchi è ripartito oggi con l’undicesimo turno che non ha mancato di riservare spettacolo e più di una sorpresa. A Ekaterinburg (Russia) infatti, il GM olandese Anish ...Anche quella di Imola non è stata una gara facile per Sebastin Vettel, costretto al ritiro a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Sulla prestazione del tedesco è incisa anche la penalità, ricevuta per ...