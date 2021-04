Reggio Calabria | tutto pronto per il “Vax Day” del 24 e 25 aprile | i chiarimenti del Gom per evitare assembramenti

(Di venerdì 23 aprile 2021) Foto di Etienne Laurent / Ansa Vax Day, la raccomandazione del Gom di: “si prega di non presentarsi al centro senza prenotazione. Le persone non prenotate non saranno vaccinate” Lasi prepara al “Vax Day”.per la vaccinazione di massa, prevista sabato 24 e domenica 25, verrà effettuata in 8 centri di somministrazione di tutte le cinque province, per le persone tra i 60 e i 79 anni di età e per i soggetti fragili. Tra le strutture ci sarà anche il Gom, che per l’occasione ha diffuso un comunicato stampa al fine difile e. Di seguito la nota: “La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano diintende chiarire che il Vax Day ...

