Probabili formazioni Torino-Napoli | trentatreesima giornata Serie A 2020 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di lunedì 26 aprile nella cornice dell’Olimpico Grandecon obiettivi diversi: la salvezza per i granata, la Champions per i partenopei. Sky Sport trasmetterà il match in diretta tv eslusiva mentre in streaming sarà possibile seguirlo sulla piattaforma Sky Go.– Nicola spera nel recupero di Sirigu. Verdi pronto ad agire alle spalle di Belotti e Sanabria, favorito su Zaza.– Gattuso propone il 4-2-3-1 col solito dubbio Osimhen-Mertens in attacco. Torna Demme dalla squalifica, indisponibili Ghoulam e Ospina, assente Manolas ...

Ledi Fiorentina - Juventus FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore:...Chi schierare al fantacalcio, alla trentatreesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A Non c'è tempo per esultare o per piangersi addosso, il fantallenatore è subito chiamato a ...Non c’è tempo per esultare o per piangersi addosso, il fantallenatore è subito chiamato a guardare avanti. Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo già sabato con la trentatreesima ...Lazio e Milan chiudono la 33a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. I padroni di casa sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Napoli per 5-2, che ha ...