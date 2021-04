Pfizer e Moderna | “aumenterà produzione vaccini in Ue”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco Ema annuncia un “aumento della capacità die fornitura” deiCovid/BioNTech e. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha infatti adottato “due importanti raccomandazioni che aumenteranno la capacità die la fornitura nell’Unione europea”. Per quanto riguarda/BioNTech, dettaglia l’Ema in una nota, sono stati approvati “un aumento delle dimensioni dei lotti” e di conseguenza “un’espansione del processo produttivo del sito di Puurs, in Belgio”. L’agenzia prevede che la raccomandazione del Chmp avrà “un impatto significativo sulla fornitura del vaccino Comirnaty”. La domanda per aumentare la dimensione dei lotti vaccinali è stata autorizzata sulla base della revisione dei ...