Perché gli italiani sognano di diventare trader? (Di venerdì 23 aprile 2021) All'interno del mondo multimediale sono sempre di più gli italiani che sognano di diventare trader: orientamento testimoniato dal fatto che aumenta costantemente il numero di aspiranti trader che si iscrivono ai corsi di trading online o che decidono di aprire un conto presso i broker che permettono di investire online sugli asset finanziari. A cosa è dovuto questo orientamento? Cerchiamo di capirlo seguendo le spiegazioni del portale diventaretrader.com. Il trading è visto come una possibile svolta Il primo motivo della sempre più spiccata propensione degli italiani per il trading è costituito naturalmente dal sogno di poter conseguire la ricchezza investendo su titoli azionari, materie prime o sulle criptovalute, altro trend che sta spopolando ...

