“Per amore della città liberi dalla paura”: domani a Napoli flash mob contro clan e bombe (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La camorra sta operando con i suoi capitali, ma anche con le bombe. E’ un doppio binario di paura a cui le piccole imprese di Napoli dicono no domani sabato 24 aprile alle 11.30 incontrandosi in viale Colli Aminei 175 con il flash mob “Per amore della città liberi dalla paura”. Un evento che si svolgerà davanti al negozio di Bianca Pinelli che ha subito un attentato con una bomba lunedì sera. “Bianca è la mia vicepresidente – spiega Giuseppe Oliviero, presidente di Cna Campania Nord – è una piccola imprenditrice che si spende per gli operatori economici della sua città e che non sarà sola nel dire no alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La camorra sta operando con i suoi capitali, ma anche con le. E’ un doppio binario dia cui le piccole imprese didicono nosabato 24 aprile alle 11.30 incontrandosi in viale Colli Aminei 175 con ilmob “Per”. Un evento che si svolgerà davanti al negozio di Bianca Pinelli che ha subito un attentato con una bomba lunedì sera. “Bianca è la mia vicepresidente – spiega Giuseppe Oliviero, presidente di Cna Campania Nord – è una piccola imprenditrice che si spende per gli operatori economicisuae che non sarà sola nel dire no alle ...

