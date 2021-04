Leonardo DiCaprio lancia un appello a Biden (Di venerdì 23 aprile 2021) Celebrità come Leonardo DiCaprio, Katy Perry e Joaquin Phoenix hanno esortato il presidente degli USA Joe Biden a contribuire a proteggere meglio la foresta pluviale amazzonica. Inoltre a non firmare accordi con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Cosa chiede Leonardo DiCaprio a Biden? Un gruppo di artisti interazionali sta facendo pressione sull’amministrazione Biden per bloccare i negoziati dell’accordo sull’ambiente tra USA e Brasile. L’attore Leonardo DiCaprio è alla guida del movimento di cui fanno parte anche Katy Perry, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Rosario Dawson e Uzo Aduba. Ma anche Sigourney Weaver, Jane Fonda, Alec Baldwin, Orlando Bloom, e anche Sonia Braga, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Philip Glass. In ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Celebrità come, Katy Perry e Joaquin Phoenix hanno esortato il presidente degli USA Joea contribuire a proteggere meglio la foresta pluviale amazzonica. Inoltre a non firmare accordi con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Cosa chiede? Un gruppo di artisti interazionali sta facendo pressione sull’amministrazioneper bloccare i negoziati dell’accordo sull’ambiente tra USA e Brasile. L’attoreè alla guida del movimento di cui fanno parte anche Katy Perry, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Rosario Dawson e Uzo Aduba. Ma anche Sigourney Weaver, Jane Fonda, Alec Baldwin, Orlando Bloom, e anche Sonia Braga, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Philip Glass. In ...

