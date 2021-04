Infortunati Bologna: le condizioni di Dominguez e Dijks (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Bologna ha emesso un comunicato sulle condizioni di Nicolas Dominguez e Mitchell Dijks: le loro condizioni Il Bologna ha emesso un comunicato sulle condizioni di Nicolas Dominguez e Mitchell Dijks. Le loro condizioni. «A due giorni dalla partita di Bergamo la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Takehiro Tomiyasu. Gli esami cui è stato sottoposto Mitchell Dijks hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Nicolas Dominguez ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 30-40 giorni». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilha emesso un comunicato sulledi Nicolase Mitchell: le loroIlha emesso un comunicato sulledi Nicolase Mitchell. Le loro. «A due giorni dalla partita di Bergamo la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Takehiro Tomiyasu. Gli esami cui è stato sottoposto Mitchellhanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Nicolasha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 30-40 giorni». L'articolo proviene da Calcio News ...

Bologna, dalla difesa al centrocampo e Palacio: formazione rivoluzionata Riecco i titolarissimi in casa Bologna dopo il turnover nell’infrasettimanale ... Da valutare Sansone, uscito acciaccato col Torino. Senza l’infortunato Dominguez, spazio alla coppia Schouten-Svanberg ...

