Il Grillo troppo parlante (Di venerdì 23 aprile 2021) Così, il giustizialista Beppe Grillo, la stessa persona che tuonava contro i genitori di Boschi e invocava giustizia per tutti i suoi avversari politici prima che i magistrati potessero fare il loro lavoro, scende in campo a difesa di suo figlio, accusato di stupro (la metafora “scende in campo” è di Berlusconi: non trovate che sia di una perversità inaudita che io la utilizzi proprio per parlare di Beppe Grillo?) e si trasforma in Grillo garantista. Beppe Grillo, per chi non lo conoscesse, è probabilmente il precursore del body shaming in Italia (ha offeso e insultato praticamente chiunque per caratteristiche fisiche, da “psico nano” dedicato a Berlusconi a “bidone di merda liquida” riferito a Ferrara) e ha sempre fatto dell’offesa uno dei suoi cavalli di battaglia. È anche un comico di lunga data: dagli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Così, il giustizialista Beppe, la stessa persona che tuonava contro i genitori di Boschi e invocava giustizia per tutti i suoi avversari politici prima che i magistrati potessero fare il loro lavoro, scende in campo a difesa di suo figlio, accusato di stupro (la metafora “scende in campo” è di Berlusconi: non trovate che sia di una perversità inaudita che io la utilizzi proprio per parlare di Beppe?) e si trasforma ingarantista. Beppe, per chi non lo conoscesse, è probabilmente il precursore del body shaming in Italia (ha offeso e insultato praticamente chiunque per caratteristiche fisiche, da “psico nano” dedicato a Berlusconi a “bidone di merda liquida” riferito a Ferrara) e ha sempre fatto dell’offesa uno dei suoi cavalli di battaglia. È anche un comico di lunga data: dagli ...

Grillo scherza ma non troppo: «Ormai ci serve un neurologo» Il Manifesto Il Grillo troppo parlante Questa volta, però, il buon Grillo troppo parlante ha toccato un tasto davvero dolente, ovvero il presunto stupro di una ragazza ad opera anche di suo figlio. E ha evocato un frame (vedremo tra poco ...

MEGLIO PEGGIO DAI GIORNALI DI OGGI Il quale ha subito chiesto “le dimissioni di Grillo dalle sue cariche” (quali?) e detto la sua sul processo di Tempio Pausania. Il sospetto lanciato dal M5S che sappia qualcosa di troppo è del tutto ...

