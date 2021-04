Fuorigrotta: non si fermano all’alt. Denunciati dopo un inseguimento (Di venerdì 23 aprile 2021) Fuorigrotta: Due napoletani di 18 e 17 anni sono stati Denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il conducente è stato sanzionato per guida senza patente. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via Stadera hanno notato due persone a bordo di un’auto che, alla Leggi su 2anews (Di venerdì 23 aprile 2021): Due napoletani di 18 e 17 anni sono statiper resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il conducente è stato sanzionato per guida senza patente. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via Stadera hanno notato due persone a bordo di un’auto che, alla

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta non Fuorigrotta: non si fermano all'alt. Denunciati dopo un inseguimento Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando un breve inseguimento terminato in via Petruccelli dove, con non poche difficoltà, è ...

Giovanissimi a bordo di un'auto non si fermano all'alt: inseguimento a Fuorigrotta

Fuorigrotta: Due napoletani di 18 e 17 anni sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il conducente è stato sanzionato per guida senza patente. Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando un breve inseguimento terminato in via Petruccelli dove, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

