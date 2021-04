Fontana: “Non c’è strappo, ma il Governo accolga le richieste delle Regioni” (Di venerdì 23 aprile 2021) “I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po’ della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all’hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. “Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo – ha aggiunto il governatore – c’è un po’ di delusione rispetto alle scelte del Governo, perché pensavamo che fosse il momento di dare segnali più forti ai tanti operatori, ristoratori e baristi, in primis, che si trovano in una situazione inaccettabile”. “C’era un testo – ha spiegato Fontana – che, come Regioni, avevamo concordato e che all’ultimo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) “I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po’ della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio, a margine della visita all’hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. “Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo – ha aggiunto il governatore – c’è un po’ di delusione rispetto alle scelte del, perché pensavamo che fosse il momento di dare segnali più forti ai tanti operatori, ristoratori e baristi, in primis, che si trovano in una situazione inaccettabile”. “C’era un testo – ha spiegato– che, come, avevamo concordato e che all’ultimo ...

Advertising

virginiaraggi : La Roma che non ti aspetti. Continuano le iniziative per il Natale di Roma: la Fontana di piazza Trilussa e il font… - il_pucciarelli : Ricordate la consigliera regionale lombarda di Italia Viva Patrizia Baffi, unica delle opposizioni a non votare la… - CarloCalenda : La partigianeria ha raggiunto un livello tale per cui davanti al disastro di Emiliano e della regione Puglia non c’… - JoeWolve : @justeucitizen Vogliamo parlare anche del giudizio su Speranza o su Arcuri? O della renziana che ha salvato Fontana… - Gamberassimo : RT @GarauSilvana: #Roma Fontana dello Zodiaco Nella prima foto lo stato in cui quelli competenti di destra e sinistra hanno lasciato la Cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Non L'importanza del tempo nell'Astrattismo Metafisico di Giancarlo Mariniello Così come con il suo Spazialismo , Fontana intendeva aprire un varco che permettesse all'... rimpianto, interazione del passato che non abbandona lo scrigno interiore nel presente, sia come ...

Centri vaccinali nel Vimercatese, scontro tra il sindaco di Mezzago e quelli del Pd ...del vimercatese che hanno scritto a Bertolaso e Fontana di fare azioni di marketing politico e propaganda. Siamo noi piuttosto a chiederci come mai un'iniziativa discussa da alcuni sindaci non si sia ...

Fontana: “Non c’è strappo, ma il Governo accolga le richieste delle Regioni” BergamoNews Covid: Fontana, 'non è strappo Regioni-Governo ma mi auguro istanze accolte' Secondo Fontana, "c'era un testo che, come Regioni, avevamo concordato e che all'ultimo momento è stato modificato. E ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a decodificare, come l'orario del ...

Covid Lombardia, Fontana: "Da lunedì zona gialla" (Adnkronos) - Non è ancora ufficiale ma da lunedì 26 aprile la Lombardia dovrebbe essere in zona gialla. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub ...

Così come con il suo Spazialismo ,intendeva aprire un varco che permettesse all'... rimpianto, interazione del passato cheabbandona lo scrigno interiore nel presente, sia come ......del vimercatese che hanno scritto a Bertolaso edi fare azioni di marketing politico e propaganda. Siamo noi piuttosto a chiederci come mai un'iniziativa discussa da alcuni sindacisi sia ...Secondo Fontana, "c'era un testo che, come Regioni, avevamo concordato e che all'ultimo momento è stato modificato. E ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a decodificare, come l'orario del ...(Adnkronos) - Non è ancora ufficiale ma da lunedì 26 aprile la Lombardia dovrebbe essere in zona gialla. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub ...