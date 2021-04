Divieto di legare i cani alla catena: quando l’Italia diventerà civile? (Di venerdì 23 aprile 2021) Esistono vari modi di maltrattare gli animali. Alcuni di questi nemmeno riusciamo a concepirli come tali eppure esistono. Uno di questi è sicuramente quello di tenere legati i cani alla catena. Un’“abitudine”, difficile onestamente definirla solamente tale, che crea dei gravi problemi all’animale. Per prima cosa viene negato loro il diritto di soddisfare le proprie esigenze fondamentali. Pensare di poter far trascorrere un’intera vita a un animale lasciandolo senza potersi muovere liberamente piuttosto che negandogli la possibilità di interazione sociale, significa non amare veramente gli animali. In molti ritengono che gli animali debbano essere a loro completa disposizione e assolvere una funzione di “compagnia”. Una condizione di completa subalternità al proprio padrone che poi genera comportamenti come quello di tenerlo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Esistono vari modi di maltrattare gli animali. Alcuni di questi nemmeno riusciamo a concepirli come tali eppure esistono. Uno di questi è sicuramente quello di tenere legati i. Un’“abitudine”, difficile onestamente definirla solamente tale, che crea dei gravi problemi all’animale. Per prima cosa viene negato loro il diritto di soddisfare le proprie esigenze fondamentali. Pensare di poter far trascorrere un’intera vita a un animale lasciandolo senza potersi muovere liberamente piuttosto che negandogli la possibilità di interazione sociale, significa non amare veramente gli animali. In molti ritengono che gli animali debbano essere a loro completa disposizione e assolvere una funzione di “compagnia”. Una condizione di completa subalternità al proprio padrone che poi genera comportamenti come quello di tenerlo ...

Advertising

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Divieto di legare i #cani alla catena: quando l'Italia diventerà civile? Partita una #petizione per istituire il divieto… - OptiMagazine : Divieto di legare i #cani alla catena: quando l'Italia diventerà civile? Partita una #petizione per istituire il di… - Luca_Mussati : @sciarrone66 DDL per legare le misure all'evidenza scientifica. Se non sono provate efficaci in base a paper/ricerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto legare No, l'ergastolo ai mafiosi non sarà abolito entro un anno ...seguendo quanto già deciso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo " che non si può legare ...la mancata collaborazione attiva del condannato (il rifiuto di diventare un "pentito") e il divieto ...

Nuove regole per i monopattini, anche chi lo usa si dice d'accordo Io vengo da 40 anni di esperienza tra auto e moto, penso che sarebbe bene legare l'utilizzo di ... È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre ...

Arriva il Daspo urbano In Consiglio comunale il nuovo regolamento Messaggero Veneto Il Comune dalla parte degli animali Nel corpus delle norme comunali ci sono una serie di prescrizioni legate a divieti e una parte di regolamentazione per pet therapy, commercio specie esotiche e per la custodia di colonie feline nel ...

Biden è pronto a ripristinare i poteri della California Biden aveva già escluso uno suo sostegno al divieto di vendita di veicoli con propulsori tradizionali varato dalla California per il 2035. Inoltre, secondo quanto precisato da Gina McCarthy, figura di ...

...seguendo quanto già deciso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo " che non si può...la mancata collaborazione attiva del condannato (il rifiuto di diventare un "pentito") e il...Io vengo da 40 anni di esperienza tra auto e moto, penso che sarebbe benel'utilizzo di ... È fattodi trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre ...Nel corpus delle norme comunali ci sono una serie di prescrizioni legate a divieti e una parte di regolamentazione per pet therapy, commercio specie esotiche e per la custodia di colonie feline nel ...Biden aveva già escluso uno suo sostegno al divieto di vendita di veicoli con propulsori tradizionali varato dalla California per il 2035. Inoltre, secondo quanto precisato da Gina McCarthy, figura di ...