COVID, tre decessi al Moscati di Avellino (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti ieri sera, nelle aree COVID dell'Azienda Moscati, due pazienti: un 87enne di Serino (Av), ricoverato dal 20 aprile nella terapia subintensiva del COVID Hospital, e una paziente di 73 anni di Manocalzati (Av), ricoverata dal 15 aprile nell'Unità operativa di Malattie Infettive. Questa mattina è deceduto un paziente di 66 anni di Cesinali (Av), ricoverato dal 25 marzo e in terapia intensiva dal 15 aprile. Nelle aree COVID dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 68 pazienti: 7 in terapia intensiva, 31 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 9 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 12 nell'Unità operativa di Malattie Infettive e 9 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

