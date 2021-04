Covid | Bolzano da lunedì apre i locali anche all' interno | entra in vigore il Corona Pass

Advertising

Agenzia_Ansa : La Provincia di Bolzano lunedì riaprirà i locali interni dei ristoranti. Avrà accesso solo chi ha un test negativo… - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì a Bolzano ristoranti aperti anche all'interno: per accedere servirà il 'CoronaPass' #bolzano… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Provincia di Bolzano lunedì riaprirà i locali interni dei ristoranti. Avrà accesso solo chi ha un test negativo oppure… - 2tredici : Esempio bello e istruttivo di giornalismo di regime. Al #TG5 delle 20:00 blaterano di #passvaccinale ma omettono ac… - borgorob : RT @luigi21569867: @robersperanza Covid, da lunedì a Bolzano ristoranti aperti anche all'interno: per accedere servirà il 'CoronaPass' ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolzano

... anche alla luce delle previste patologie dolorose nei long. E proprio la pandemia ha messo ...presentato oggi un analisi condotta in nove regioni e le due province autonome di Trento e, ...... duramente provati dalle chiusure e misure anti- commenta il presidente Giani - . Una ... Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa, ...Il bollettino a Bolzano Nessun decesso, 91 nuovi casi e 116 pazienti covid ricoverati. Si conferma positivo l’andamento della pandemia in Alto Adige. Sono risultati positivi 53 di 863 tamponi pcr e 38 ...C'è un altro strascico del Covid che sta iniziando ad emergere in ... in nove regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano, da cui emerge lo sforzo fatto per assicurare le prestazioni ...