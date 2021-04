Coronavirus, l’indice Rt aggiornato: in Sicilia è 1.12, in Calabria 1.03. Tutti i DATI regione per regione (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus, in Calabria e Sicilia l’indice Rt è su valori stabili: registrato un lieve aumento nell’ultima settimana ma la situazione resta sotto controllo Calabria e Sicilia rimangono zone arancioni con valori stabili. L’Rt è salito lievemente nell’ultima settimana ma la situazione non determina un cambiamento di colore per le due Regioni che invece potrebbero passare in zona gialla già dal 3 maggio. Questi i DATI dell’indice di contagio Rt nelle diverse regioni: Molise, 1.49 (0.79) Basilicata, 1.24 ( 1.08) Sicilia, 1.12 (1.03) Calabria, 1.03 (0.90) Sardegna, 0.97 (1.38) Valle d’Aosta, 0.94 (1.26) Campania, 0.92 (1.00) Umbria, 0.89 (0.84) Toscana, 0.88 (1.01) Abruzzo, 0.84 (0.92) Puglia, 0.84 (0.89) Liguria, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021), inRt è su valori stabili: registrato un lieve aumento nell’ultima settimana ma la situazione resta sotto controllorimangono zone arancioni con valori stabili. L’Rt è salito lievemente nell’ultima settimana ma la situazione non determina un cambiamento di colore per le due Regioni che invece potrebbero passare in zona gialla già dal 3 maggio. Questi ideldi contagio Rt nelle diverse regioni: Molise, 1.49 (0.79) Basilicata, 1.24 ( 1.08), 1.12 (1.03), 1.03 (0.90) Sardegna, 0.97 (1.38) Valle d’Aosta, 0.94 (1.26) Campania, 0.92 (1.00) Umbria, 0.89 (0.84) Toscana, 0.88 (1.01) Abruzzo, 0.84 (0.92) Puglia, 0.84 (0.89) Liguria, ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0… - you_trend : ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 57 su 100, un punto in meno di ieri, quando era a… - essedisofia : RT @you_trend: ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 57 su 100, un punto in meno di ieri, quando era a 58. Not… - Dome689 : RT @you_trend: ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 57 su 100, un punto in meno di ieri, quando era a 58. Not… - zazoomblog : Coronavirus il monitoraggio dell’Iss: l’indice Rt scende a 081. Rezza: «Ora le aperture non siano un liberi tutti»… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’indice Covid, Italia torna a tingersi di giallo, solo la Sardegna resta in rosso - Salute & Benessere Agenzia ANSA