Brusaferro: “Contagi in calo ma il quadro rimane impegnativo. Terapie intensive sono ancora in sovraccarico e incidenza è elevata” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il quadro rimane impegnativo perché l’incidenza resta elevata e le Terapie intensive sono ancora in sovraccarico. Quindi ridurre i casi e progredire con la campagna di vaccinazione sono i due assi su cui ci si deve muovere. sono fondamentali la cautela e la gradualità nella gestione dell’epidemia”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ilperché l’restae lein. Quindi ridurre i casi e progredire con la campagna di vaccinazionei due assi su cui ci si deve muovere.fondamentali la cautela e la gradualità nella gestione dell’epidemia”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

