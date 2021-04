Bari, la carica di De Laurentiis: “Playoff? Nessuno ci ha ancora tolto la Serie B. Il mio messaggio alla squadra” (Di venerdì 23 aprile 2021) "Ci tenevo ad esserci oggi come sempre. A dimostrazione che ci siamo sempre".Parola di Luigi De Laurentiis. Il presidente del Bari è intervenuto ai microfoni della stampa a margine della conferenza di Gaetano Auteri, tornato sulla panchina biancorossa dopo l'esonero di Massimo Carrera: oggetto di discussione, gli obiettivi della compagine pugliese, reduce dal pareggio per 2-2 maturato contro il Palermo."Lavoro col sudore sulla fronte. Ringrazio Massimo Carrera e il suo staff per l'impegno che hanno dimostrato. Il calcio ci impone una scelta non facile. Siamo talmente determinati, che abbiamo fatto delle scelte. Abbiamo voltato pagina, siamo pronti a combattere. Nessuno, e ripeto Nessuno, ci ha ancora levato la Serie B. E' un discorso che ho fatto ai calciatori e ad Auteri. Oggi più ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) "Ci tenevo ad esserci oggi come sempre. A dimostrazione che ci siamo sempre".Parola di Luigi De. Il presidente delè intervenuto ai microfoni della stampa a margine della conferenza di Gaetano Auteri, tornato sulla panchina biancorossa dopo l'esonero di Massimo Carrera: oggetto di discussione, gli obiettivi della compagine pugliese, reduce dal pareggio per 2-2 maturato contro il Palermo."Lavoro col sudore sulla fronte. Ringrazio Massimo Carrera e il suo staff per l'impegno che hanno dimostrato. Il calcio ci impone una scelta non facile. Siamo talmente determinati, che abbiamo fatto delle scelte. Abbiamo voltato pagina, siamo pronti a combattere., e ripeto, ci halevato laB. E' un discorso che ho fatto ai calciatori e ad Auteri. Oggi più ...

