Viaggi | gli Usa ci mettono nella “lista nera” e Draghi e Di Maio dormono | ira Rampelli

All'"invito" Usa ai suoi cittadini di non recarsi in Italia non tarda ad arrivare il commento irato del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. "L'ambasciata degli Stati Uniti in Italia sconsiglia vivamente di venire da noi perché il rischio epidemiologico è molto alto. Si comprende la finalità dell'informazione degli Usa – è il ragionamento di Rampelli. Che è quella che ogni Stato deve fare per tutelare i propri cittadini". Ma proprio per questo fa allibire che non si sia levata ancora alcuna voce da parte del governo italiano. Usa, Rampelli: "Cosa fanno Draghi e Di Maio per ripristinare la reputazione italiana?" "Ma, appunto perché questo deve fare uno Stato che si rispetti – si chiede Rampelli – che cosa stanno facendo Draghi e Di Maio per ...

