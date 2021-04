Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 12 | 30

(Di giovedì 22 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO ANCORA PRESENTI SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, E SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC; TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, DALLO SCORSO 7 APRILE ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... il Comune ha disposto alcune modifiche allaattraverso un'ordinanza. L'evento sportivo, ... con partenza dai giardini pubblici e arrivo in via didi fronte al Mar. In questi giorni è ...... il Comune ha disposto alcune modifiche allaattraverso un'ordinanza. L'evento sportivo, ... con partenza dai giardini pubblici e arrivo in via didi fronte al Mar. In questi giorni è ...