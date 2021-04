Ue, domani nuovo parere dell'Ema su AstraZeneca (Di giovedì 22 aprile 2021) "L'agenzia europea del farmaco Ema dovrebbe dare domani un nuovo parere sul vaccino di AstraZeneca". Lo ha annunciato la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides intervenendo al Parlamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "L'agenzia europea del farmaco Ema dovrebbe dareunsul vaccino di". Lo ha annunciato la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides intervenendo al Parlamento ...

Ultime Notizie dalla rete : domani nuovo Ue, domani nuovo parere dell'Ema su AstraZeneca "L'agenzia europea del farmaco Ema dovrebbe dare domani un nuovo parere sul vaccino di AstraZeneca". Lo ha annunciato la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides intervenendo al Parlamento europeo. "Avremo informazioni sulla seconda dose e ...

