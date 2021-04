Tumori ginecologici | arrivare presto per curare al meglio

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 aprile 2021) È questa la via per contrastare più efficacemente idell’ovaio e dell’endometrio uterino: si chiama diagnosi precoce, anche se purtroppo non sempre è possibile. Gli esperti spiegano comunque che prima si arriva eè, per poter avere i migliori risultati dalle cure che sono sempre più “su misura” per ogni donna. Con la scienza che, progressivamente, mette a disposizione farmaci sempre più specifici ed efficaci, “costruiti” sulle caratteristiche delle cellule tumorali. I segnali d’allarme per il tumore dell’endometrio Occhio alle perdite di sangue dopo la menopausa, o comunque quando non sono “regolate” dal ciclo mestruale nel corso della vita fertile. Se si presentano, bisogna parlarne con il ginecologo: potrebbero essere un segnale d’allarme da non sottovalutare, in particolare nella fascia d’età tra i 50 e i 70. A volte, infatti, possono ...