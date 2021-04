Tasse, le date per la ripartenza delle cartelle esattoriali (Di giovedì 22 aprile 2021) Sta per scadere la sospensione delle cartelle esattoriali. Dal 30 aprile ripartirà l’invio delle notifiche per la maggior parte dei contribuenti. Il Decreto Sostegni varato a marzo si è occupato di una risoluzione sulle cartelle esattoriali inevase. Il Decreto del nuovo Governo Monti ha stabilito le cifre per la rottamazione dei debiti riferiti al periodo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 aprile 2021) Sta per scadere la sospensione. Dal 30 aprile ripartirà l’invionotifiche per la maggior parte dei contribuenti. Il Decreto Sostegni varato a marzo si è occupato di una risoluzione sulleinevase. Il Decreto del nuovo Governo Monti ha stabilito le cifre per la rottamazione dei debiti riferiti al periodo L'articolo proviene da Consumatore.com.

