Super Lega, tanti errori e una domanda: come avvicinare al calcio la generazione Fortnite? (Di giovedì 22 aprile 2021) Di fronte all'ampiezza del moto di indignazione e protesta globale che ha generato il progetto di creare una SuperLega del calcio europeo diventa quasi Superfluo ricordare i tanti difetti che aveva questa iniziativa. La saggia retromarcia delle squadre promotrici porterà alla probabile cancellazione del progetto, ma sarebbe un errore chiudere la vicenda senza fare qualche riflessione approfondita sulle ragioni che hanno spinto le grandi del calcio europeo a muoversi in quella direzione. Ragioni di natura economica, certamente; ma anche ragioni più profonde, ben illustrate da Andrea Agnelli nell'intervista rilasciata a Repubblica nei giorni scorsi e, incredibilmente, poco approfondite dai commentatori sportivi. Secondo il presidente della Juventus, è in atto un fenomeno di ...

