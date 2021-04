Si rifiuta di far copiare il compito: sette ragazzi indagati per percosse e stalking (Di giovedì 22 aprile 2021) I fatti sono del febbraio 2020 e provengono da un istituto superiore di Maglie, in provincia di Lecce. Sono sette i ragazzi indagati dalla Procura dei Minori del tribunale di Lecce per stalking, percosse e diffamazione. Uno studente 15enne di un istituto superiore di Maglie, in provincia di Lecce è stato picchiato da un gruppo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) I fatti sono del febbraio 2020 e provengono da un istituto superiore di Maglie, in provincia di Lecce. Sonodalla Procura dei Minori del tribunale di Lecce pere diffamazione. Uno studente 15enne di un istituto superiore di Maglie, in provincia di Lecce è stato picchiato da un gruppo L'articolo NewNotizie.it.

