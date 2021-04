Scopri 5 modi geniali per velocizzare l’asciugatura dello smalto (Di giovedì 22 aprile 2021) Ti ricordi di rinnovare lo smalto sempre quando è ormai ora di uscire? Ecco alcuni trucchi per farlo asciugare in me che non si dica. Uscire di casa con lo smalto rovinato è davvero inaccettabile per molte donne. Segno di trascuratezza e disordine, avere le mani non curate ci fa sentire a disagio. Peccato che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Ti ricordi di rinnovare losempre quando è ormai ora di uscire? Ecco alcuni trucchi per farlo asciugare in me che non si dica. Uscire di casa con lorovinato è davvero inaccettabile per molte donne. Segno di trascuratezza e disordine, avere le mani non curate ci fa sentire a disagio. Peccato che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SchneiderItalia : Non possiamo aspettare altri annunci per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C. Abbiamo molti modi per agire… - HDSanCesareo : Insegnare #ingleseperbambini ????????giocando non è solo possibile, ma è anche uno dei modi più efficaci, perché il… - MaredAmare : Il reggiseno è il protagonista di questa primavera! Scopri su L'Officiel Italia 7 modi per indossarlo a vista in o… - visitpinecembra : ANCHE IO A CAVALLO? Ci sono molti modi per avvicinarsi a questo splendido animale??: lezioni di equitazione, toelett… - robertoroscani : @FataMorganaWeb @IlariaPiperno @NetflixIT @TaxiDriversRoma @giuntina1980 @ElleRi_LRi @Cos53 @999nuvola… -