Scontro sulla scuola, Fedriga: “In Cdm cambiato accordo, incrinata leale collaborazione Stato-Regioni” (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – “sulla scuola in Consiglio dei ministri è Stato cambiato un accordo siglato tra istituzioni e questo è un precedente molto grave, non credo sia mai successo”: è l’accusa del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, secondo cui è stata “incrinata la leale collaborazione Stato-Regioni”. Ai microfoni di Radio KissKiss, il governatore del Friuli Venezia Giulia accusa il governo di non aver rispettato gli accordi sul rientro a scuola in presenza dal 26 aprile. Infatti ha aumentato la percentuale di studenti delle superiori che devono tornare in classe dal 60 (come da accordi) al 70 per cento. Rientro a scuola, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – “in Consiglio dei ministri èunsiglato tra istituzioni e questo è un precedente molto grave, non credo sia mai successo”: è l’accusa del presidente della Conferenza delleMassimiliano, secondo cui è stata “la”. Ai microfoni di Radio KissKiss, il governatore del Friuli Venezia Giulia accusa il governo di non aver rispettato gli accordi sul rientro ain presenza dal 26 aprile. Infatti ha aumentato la percentuale di studenti delle superiori che devono tornare in classe dal 60 (come da accordi) al 70 per cento. Rientro a, ...

