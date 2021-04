Romano | Morire è il più basico dei diritti Da Raggi grande arroganza verso chi soffre

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 aprile 2021) "Non voglio fare polemica politica. Ci ho pensato a lungo. Se ho fatto quel tweet è perché mi sono sentito con la mamma di Dario, nostro figlio scomparso esattamente due mesi fa. E ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa, visto che nel frattempo non è accaduto niente. Non ci hanno dato alcuna risposta". Il deputato del Pd Andrealo ha raccontato sui social. Ha voluto rendere pubblico, consobrietà ma con un'inevitabile ferocia, un lutto privato. Indirizzando il suo post nei confronti della sindaca di Roma Virginia, che da mesi non riesce a risolvere un problema enorme: nella capitale non si riesce a. Così che quello che per le famiglie è già di per se un momento straziante, con un sovrappiù di attesa infinita tramuta nel grottesco: si innescano tutta una serie di procedure burocratiche per cui ...