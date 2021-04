PlayStation Plus Video Pass | Sony conferma il servizio in prova in Polonia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nella giornata di ieri sulStore polacco è comparsosuccessivamente rimosso. Ora tuttavia arriva l'ufficialità proprio da: attualmente inquestoè in fase die consente di accedere a 20 film e programmi televisivi diPictures. Secondo quanto riferito dal vicepresidente dei servizi di SIE Nick Maguire il test durerà un anno in. Il dirigente ha dichiarato di voler effettuare questa versione diinsulla base di dati specifici, conche vuole monitorare la popolarità delprima di decidere in un lancio completo. "Vogliamo vedere come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Plus

L'abbonamento PayStationpotrebbe presto diventare più ricco ed includere anche film accessibili in streaming, con un'offerta aggiuntiva denominataVideo Pass . La notizia è un po' più di un semplice rumor, in quanto schermate riferite al nuovo misterioso servizio sono state scovate e sono attualmente accessibili sugli stessi ......Moto G55G - 189,99 (359,90) Samsung A51 - 255,99 (359,90) Auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 - 18,90 (35,00) Nintendo Switch Lite - 189,99 (259,98) PES 2021 -4 - 17,...Nella giornata di ieri sul PlayStation Store polacco è comparso PlayStation Plus Video Pass successivamente rimosso. Ora tuttavia arriva l'ufficialità proprio da Sony: attualmente in Polonia questo se ...I rappresentanti di SIE confermano i leak del Video Pass di PlayStation Plus e riferiscono che il servizio è attualmente 'in test', ma solo in Polonia ...