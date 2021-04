Perché gli streamer transgender sono in rotta con Twitch (Di giovedì 22 aprile 2021) Twitch non consente di etichettare i contenuti per identità di genere. Gli streamer trans e non binari hanno escogitato un sistema per individuare più facilmente i contenuti creati dalle community minoritarie, Peer2Peer Gli streamer transgender stanno cercando un modo alternativo per emergere e farsi notare dal pubblico, accusando le piattaforme di streaming come Twitch di non offrire agli utenti dei filtri di ricerca che tengano conto dell’identità di genere dei creator. “L’identità dà forma a ciò che vogliamo condividere e a ciò che vogliamo trasmettere, quindi fa parte dei nostri contenuti”, ha affermato Yana Calou, direttrice delle pubbliche relazioni di Trans Lifeline, organizzazione senza scopo di lucro che offre supporto a persone trans e non binarie. Trans Lifeline ha lanciato Peer2Peer, uno ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021)non consente di etichettare i contenuti per identità di genere. Glitrans e non binari hanno escogitato un sistema per individuare più facilmente i contenuti creati dalle community minoritarie, Peer2Peer Glistanno cercando un modo alternativo per emergere e farsi notare dal pubblico, accusando le piattaforme di streaming comedi non offrire agli utenti dei filtri di ricerca che tengano conto dell’identità di genere dei creator. “L’identità dà forma a ciò che vogliamo condividere e a ciò che vogliamo trasmettere, quindi fa parte dei nostri contenuti”, ha affermato Yana Calou, direttrice delle pubbliche relazioni di Trans Lifeline, organizzazione senza scopo di lucro che offre supporto a persone trans e non binarie. Trans Lifeline ha lanciato Peer2Peer, uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Video Grillo, Macina (M5S):"Beppe doveva evitarlo. Ma Bongiorno agisce da legale o da senatrice?" Voi dei Cinque Stelle ne avete parlato con lui? L'avete visto? "Io non l'ho visto e non gli ho ... Ma la morale a noi, anche no" Perché? Vi sentite al di sopra di ogni sospetto? "L'M5S ha fatto dell'...

Forza Italia si accoda a Salvini. Tajani: 'Verifica in 10 giorni sul coprifuoco' Dobbiamo lavorare perché ci siano delle soluzioni che diano risposte concrete ai cittadini italiani', continua Tajani. 'È ovvio che bisogna fare una sintesi, ma credo che anche gli scienziati del ...

Mobbizzata perchè è lesbica: chiesto un milione di euro latinaoggi.eu Voi dei Cinque Stelle ne avete parlato con lui? L'avete visto? "Io non l'ho visto e nonho ... Ma la morale a noi, anche no"? Vi sentite al di sopra di ogni sospetto? "L'M5S ha fatto dell'...Dobbiamo lavorareci siano delle soluzioni che diano risposte concrete ai cittadini italiani', continua Tajani. 'È ovvio che bisogna fare una sintesi, ma credo che anchescienziati del ...