Oscar 2021, gli attori protagonisti e non candidati. Il compianto Chadwick Boseman in pole position (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal suo annuncio a metà marzo, la categoria degli attori protagonisti è apparsa subito semi-chiusa, perché il compianto Chadwick Boseman – scomparso in estate a soli 43 anni per cancro – è salito in pole di ogni pronostico. Ma non è (solo) il refrain de “la morte ti fa bello” a sostenere le quote di questo giovane e sfortunato attore americano, dalla sua c’è il talento, quello vero, e che è manifesto e ben condensato in Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe, il “Kammerspiel a ritmo jazz” che lo vede protagonista di un ruolo complesso, ambiguo quanto scomodo. Se tuttavia nella Notte dei 93mi Academy Awards sarà annunciato in trionfo un nome diverso, questo non potrà che essere quello di Anthony Hopkins, indiscusso maestro di recitazione, pluri-candidato in carriera, e con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal suo annuncio a metà marzo, la categoria degliè apparsa subito semi-chiusa, perché il– scomparso in estate a soli 43 anni per cancro – è salito indi ogni pronostico. Ma non è (solo) il refrain de “la morte ti fa bello” a sostenere le quote di questo giovane e sfortunato attore americano, dalla sua c’è il talento, quello vero, e che è manifesto e ben condensato in Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe, il “Kammerspiel a ritmo jazz” che lo vede protagonista di un ruolo complesso, ambiguo quanto scomodo. Se tuttavia nella Notte dei 93mi Academy Awards sarà annunciato in trionfo un nome diverso, questo non potrà che essere quello di Anthony Hopkins, indiscusso maestro di recitazione, pluri-candidato in carriera, e con la ...

