Orneli | ristrutturazione alberghi | in arrivo fonda da almeno 40 mln

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Stiamo costituendo con l’assessora Corrado un fondo per lacon diagnosi energetica del patrimonioero del Lazio che potra’ valere40 milioni di euro”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo, durante la tavola rotonda ‘Futuro in corso – innovazione e sostenibilita’ per tornare a crescere’ sui punti cardine della nuova programmazione unitaria europea 2021/2027 della Regione. Diversi i pilastri segnalati in questo senso da: “Investire sulle nuove competenze e quindi su formazione e nuove generazioni, su questo fronte il nostro progetto bandiera sara’ il Rome Technopole, elaborato con le tre universita’ della Capitale e con un progetto esecutivo gia’ presentato al governo. Rafforzare l’ecosistema dei luoghi delle ...