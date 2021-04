Ordinanza ex ILVA, Melucci: «Nessuno slittamento, il Consiglio di Stato decida il 13 maggio» (Di giovedì 22 aprile 2021) Con riferimento alla nota vicenda dell’Ordinanza del sindaco del Comune di Taranto, relativa allo stabilimento siderurgico ex ILVA, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato e per la quale è fissata l’udienza del 13 maggio 2021, si informa che l’amministrazione comunale ha ricevuto un ulteriore atto di appello da parte del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente).A rigore, la ricezione di questo atto comporta lo slittamento dell’udienza, e la tempistica con cui è Stato ricevuto fa pensare che sia questo l’intento del Ministero. Il Comune, invece, che ha sempre sostenuto l’importanza di una decisione in breve termine sulla vicenda, alla luce del fondamentale diritto alla salute coinvolto, ha oggi richiesto al Consiglio di ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 aprile 2021) Con riferimento alla nota vicenda dell’del sindaco del Comune di Taranto, relativa allo stabilimento siderurgico ex, attualmente al vaglio deldie per la quale è fissata l’udienza del 132021, si informa che l’amministrazione comunale ha ricevuto un ulteriore atto di appello da parte del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente).A rigore, la ricezione di questo atto comporta lodell’udienza, e la tempistica con cui èricevuto fa pensare che sia questo l’intento del Ministero. Il Comune, invece, che ha sempre sostenuto l’importanza di una decisione in breve termine sulla vicenda, alla luce del fondamentale diritto alla salute coinvolto, ha oggi richiesto aldi ...

Advertising

elenaricci1491 : Ordinanza ex ILVA, Melucci: «Nessuno slittamento, il Consiglio di Stato decida il 13 maggio» #ExIlva #Taranto - TarantiniTime : Ordinanza ex ILVA, Melucci: «Nessuno slittamento, il Consiglio di Stato decida il 13 maggio» #ExIlva #Taranto - CandelliAngelo : Ordinanza ex ILVA, Melucci: «Nessuno slittamento, il Consiglio di Stato decida il 13 maggio» - Canale189 : Ordinanza ex ILVA, Melucci: «Nessuno slittamento, il Consiglio di Stato decida il 13 maggio» -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza ILVA Ilva, il ministero della Transizione ecologica contro il Tar di Lecce che vuole spegnerla per le emissioni nocive: 'Sentenza ideologica' Eppure, nella dozzina di decreti Salva Ilva , nei numerosi documenti prodotti sul proprio dal ... E proprio su questo punto è intervenuto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci , autore dell'ordinanza ...

Le sette criticità di Acciaierie d'Italia Alessandro Marescotti Presidente di PeaceLink Parole chiave: ilva , arcelormittal Articoli ...Il 13 maggio il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso presentato da ArcelorMittal contro l'ordinanza ...

Cda Acciaierie d'Italia rinviato a maggio Siderweb Se Taranto viene lasciata sola Il ricorso presentato contro la sentenza del Tar riguarda esclusivamente il pagamento delle spese, ritenute richieste indebitamente», scrive il ministero della Transizione Ecologica. Lingua italiana a ...

“Da Cingolani parole inaccettabili” Continua a suscitare reazioni di segno contrario la deci­sione del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani di co­stituirsi in giudizio davanti al Con­siglio di Stato a fianco di Ilva in ...

Eppure, nella dozzina di decreti Salva, nei numerosi documenti prodotti sul proprio dal ... E proprio su questo punto è intervenuto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci , autore dell'...Alessandro Marescotti Presidente di PeaceLink Parole chiave:, arcelormittal Articoli ...Il 13 maggio il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso presentato da ArcelorMittal contro l'...Il ricorso presentato contro la sentenza del Tar riguarda esclusivamente il pagamento delle spese, ritenute richieste indebitamente», scrive il ministero della Transizione Ecologica. Lingua italiana a ...Continua a suscitare reazioni di segno contrario la deci­sione del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani di co­stituirsi in giudizio davanti al Con­siglio di Stato a fianco di Ilva in ...