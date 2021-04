L'uscita della stazione è chiusa: tre signore trovano una soluzione 'acrobatica' (Di giovedì 22 aprile 2021) All'uscita della banchina di una stazione ferroviaria c'è un cancello chiuso, così tre signore devono trovare una soluzione. La scelta ricade su un percorso alternativo… piuttosto 'acrobatico'. Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) All'banchina di unaferroviaria c'è un cancello chiuso, così tredevono trovare una. La scelta ricade su un percorso alternativo… piuttosto 'acrobatico'.

Advertising

angelomangiante : Il flop della super lega dimostra come la soluzione elitaria non sia la via d'uscita per i top club. Serve un piano… - reportrai3 : Tra poco pubblicheremo una mail inedita mandata dal dir. aggiunto Oms Ranieri Guerra al ministro della Salute Rober… - chetempochefa : 'Se sai a memoria i testi delle canzoni di De André, hai qualcosa da dire sempre, in qualunque circostanza.'… - isc_italiani : Mancano ufficialmente tre giorni all’uscita di #FADING. Gli spot condivisi finora non sono che anticipazioni del vi… - rumbleintjungle : @theocrazia Condivido, non l'abbiamo gestita bene, poi con l'uscita di Rebic e Hakan abbiamo lasciato loro il contr… -