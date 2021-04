Lazio | i convocati di Inzaghi per il Napoli

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante in panchina andrà ancora una volta il suo secondo, Massimiliano Farris, sono state diramate le convocazioni diper il match di questa sera contro il. Questi i 24 calciatori biancocelesti. Portieri: Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric, RaduCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Napoli-Lazio: i convocati del tecnico calabrese, Rino Gattuso, per la sfida del 'Maradona', crocevia per la prossima Champions. A poche ore dalla sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona, la Lazio, attraverso Twitter, ha comunicato la lista dei convocati. Questa sera, alle ore 20:45, la Lazio affronterà il Napoli nella 32° giornata di Serie A.