La Camera approva lo scostamento di bilancio da 40 miliardi

Agenzia ANSA

L'Aula dellaha approvato la relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, uno contrario e un astenuto. Era richiesta la maggioranza assoluta ...Con 492 voti a favore e uno contrario laha approvato il nuovo scostamento di bilancio di 40 miliardi chiesto dal Governo.L'Aula della Camera ha approvato la relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, uno contrario e un astenuto. Era richiesta la maggiora ...Via libera della Camera alla relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, un contrario e un astenuto. Per l'approvazione era necessaria ...