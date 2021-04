In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Aprile: Draghi ha scoperto chi è Salvini. Lite in cdm (Di giovedì 22 aprile 2021) Quousque tandem di Marco Travaglio Mentre la Superlega del calcio frana in testa ai suoi aedi (massima solidarietà a Sambuca Molinari e Johnny Riotta, che si erano tanto spesi sul Quotidiano casualmente edito dai padroni della Juve), anche la Superlega della politica scricchiola. E non è colpa di Draghi, che ce la mette tutta, pur col piglio distaccato dell’amministratore delegato. Jurassic Camera Il dibattito è “urgente”: votano le misure di marzo Per rendersi conto del paradosso non serve andar lontani. Basta leggere il nome del decreto in discussione alla Camera: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19”. Urgenti, certo, se non fosse che mentre il governo è riunito per varare il decreto delle riaperture del 26 Aprile, Montecitorio sta approvando il decreto del 13 marzo, Il conferenziere Renzi va ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Quousque tandem di Marco Travaglio Mentre la Superlega del calcio frana in testa ai suoi aedi (massima solidarietà a Sambuca Molinari e Johnny Riotta, che si erano tanto spesi sulcasualmente edito dai padroni della Juve), anche la Superlega della politica scricchiola. E non è colpa di, che ce la mette tutta, pur col piglio distaccato dell’amministratore delegato. Jurassic Camera Il dibattito è “urgente”: votano le misure di marzo Per rendersi conto del paradosso non serve andar lontani. Basta leggere il nome del decreto in discussione alla Camera: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19”. Urgenti, certo, se non fosse che mentre il governo è riunito per varare il decreto delle riaperture del 26, Montecitorio sta approvando il decreto del 13 marzo, Il conferenziere Renzi va ...

